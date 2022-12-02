Гол на 1/8 финала. Южная Корея вырывает победу у Португалии - ВИДЕО

2 декабря состоялись матчи 3-го, заключительного тура группового раунда группы H ЧМ-2022 .

В поединке Южная Корея – Португалия европейцы очень быстро открыли счет, однако корейцы в середина первого тайма смогли отыграться.

А уже в компенсированное время ко второму тайму Сон Хын Мин убежал в контру, протянул мяч почти через все поле, дождался поддержки от Ким Йон Гвона, отдал ему, и последний точно пробил мимо вратаря.

90+2 минута. 2:1. И этот гол выводит корейцев в 1/8 финала по разнице голов. Так как Уругвай за оставшееся время не смог забить третий гол Гане.