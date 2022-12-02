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Гол на 1/8 финала. Южная Корея вырывает победу у Португалии - ВИДЕО

Видео
Обновлено
(1 голосов)

Южная Корея по разнице мячей обходит Уругвай

Гол на 1/8 финала. Южная Корея вырывает победу у Португалии - ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

2 декабря состоялись матчи 3-го, заключительного тура группового раунда группы H ЧМ-2022.

В поединке Южная Корея – Португалия европейцы очень быстро открыли счет, однако корейцы в середина первого тайма смогли отыграться.

А уже в компенсированное время ко второму тайму Сон Хын Мин убежал в контру, протянул мяч почти через все поле, дождался поддержки от Ким Йон Гвона, отдал ему, и последний точно пробил мимо вратаря.

90+2 минута. 2:1. И этот гол выводит корейцев в 1/8 финала по разнице голов. Так как Уругвай за оставшееся время не смог забить третий гол Гане.

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В статье: Португалия Южная Корея
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
02.12.2022 в 19:05
Молодці корейці, залишили за собою сильні збірні, що Гани, що Уругваю
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