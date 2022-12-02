  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Огонь, нервы, эмоции. Южная Корея – Португалия 2:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

Огонь, нервы, эмоции. Южная Корея – Португалия 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено
(2 голосов)

Видеообзор поединка

Огонь, нервы, эмоции. Южная Корея – Португалия 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

2 декабря состоялись матчи 3-го, заключительного тура группового раунда группы H ЧМ-2022.

В поединке Южная Корея – Португалия европейцы очень быстро открыли счет, однако корейцы в середина первого тайма смогли отыграться.

Ну и все решилось в огненной концовке – корейцы на 90+2 минуте в контратаке забили победный гол, и по разнице мячей прошли в 1/8 финала, так как Уругвай в параллельном матче не смог забить третий гол Гане (2:0).

Очень эмоциональный матч, видеообзор которого мы предлагаем вашему вниманию.

Южная Корея – Португалия 2:1

Голы: Ким Йон Гвон 27, Хван Хи Чхан 90+1 – Рикарду Орта 5

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Португалия Южная Корея
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде