Огонь, нервы, эмоции. Южная Корея – Португалия 2:1. Видео голов и обзор матча

2 декабря состоялись матчи 3-го, заключительного тура группового раунда группы H ЧМ-2022.

В поединке Южная Корея – Португалия европейцы очень быстро открыли счет, однако корейцы в середина первого тайма смогли отыграться.

Ну и все решилось в огненной концовке – корейцы на 90+2 минуте в контратаке забили победный гол, и по разнице мячей прошли в 1/8 финала, так как Уругвай в параллельном матче не смог забить третий гол Гане (2:0).

Очень эмоциональный матч, видеообзор которого мы предлагаем вашему вниманию.

Южная Корея – Португалия 2:1

Голы: Ким Йон Гвон 27, Хван Хи Чхан 90+1 – Рикарду Орта 5