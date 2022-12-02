Историческая, но бесполезная победа. Камерун – Бразилия 1:0. Видео гола и обзор матча

В матче 3-го тура группового раунда выясняли отношения Камерун и Бразилия.

Бразилии в этом матче ничего не было нужно, а вот Камеруну нужно было побеждать и оглядываться на результат параллельного матча Сербия – Швейцария.

В итоге, африканцы добыли историческую победу над немотивированными кудесниками мяча, забив гол в компенсированное ко второму тайму время, но и это Камеруну не помогло.

Швейцария обыграла Сербию и вместе с Бразилией отправилась в плей-офф.

Ну а вашему вниманию видео исторической победы Камеруна.

Камерун – Бразилия 1:0

Гол: Абубакар 90+2