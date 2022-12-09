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Неймар догнал Пеле. Бразилия открывает счет против Хорватии в овертайме - ВИДЕО

Видео
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Всего 15 минут есть у Хорватии чтобы отыграться

Неймар догнал Пеле. Бразилия открывает счет против Хорватии в овертайме - ВИДЕО

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Неймар доганяет Пеле по количеству голов за сборную Бразилии и выводит вперед национальную команду в четвертьфинале против Хорватии.

Вскрыли наконец-то оборону Хорватии бразильцы. Ливакович вышел но не смог спасти ворота, Неймар мощно пробил с острого угла.

105' Неймар – 1:0.

Теперь у Неймара и Пеле равное количество мячей за сборную – по 77.

Победитель пары выйдет на лучшего в дуете Нидерланды – Аргентина.

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В статье: Бразилия Хорватия Пеле Неймар Чемпионат мира 2022
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