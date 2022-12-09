Неймар догнал Пеле. Бразилия открывает счет против Хорватии в овертайме - ВИДЕО
Всего 15 минут есть у Хорватии чтобы отыграться
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Неймар доганяет Пеле по количеству голов за сборную Бразилии и выводит вперед национальную команду в четвертьфинале против Хорватии.
Вскрыли наконец-то оборону Хорватии бразильцы. Ливакович вышел но не смог спасти ворота, Неймар мощно пробил с острого угла.
105' Неймар – 1:0.
Теперь у Неймара и Пеле равное количество мячей за сборную – по 77.
Победитель пары выйдет на лучшего в дуете Нидерланды – Аргентина.
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