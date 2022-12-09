Хорватия сравнивает за 4 минуты до конца дополнительного времени. Бруно Петкович - ВИДЕО

Хорошая контратака Хорватии и результативный удар Петковича сравнивает счет в четвертьфинальном матче ЧМ-2022 против Бразилии. Теперь "шашковые" близко к своей любимой серии пенальти.

116' Бруно Петкович – 1:1.

28-летний нападающий "Динамо" Загреб 26 раз выходил на поле за сборную Хорватии и 6 раз отличился голами.

Напомним, что победитель пары выйдет на лучшего из дуета Нидерланды – Аргентина.