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Хорватия сравнивает за 4 минуты до конца дополнительного времени. Бруно Петкович - ВИДЕО

Видео
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Психологическое преимущество за хорватами

Хорватия сравнивает за 4 минуты до конца дополнительного времени. Бруно Петкович - ВИДЕО

Фото: Getty Images

Новина українською

Хорошая контратака Хорватии и результативный удар Петковича сравнивает счет в четвертьфинальном матче ЧМ-2022 против Бразилии. Теперь "шашковые" близко к своей любимой серии пенальти.

116' Бруно Петкович – 1:1.

28-летний нападающий "Динамо" Загреб 26 раз выходил на поле за сборную Хорватии и 6 раз отличился голами.

Напомним, что победитель пары выйдет на лучшего из дуета Нидерланды – Аргентина.

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В статье: Бразилия Хорватия
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