Хорватия сравнивает за 4 минуты до конца дополнительного времени. Бруно Петкович - ВИДЕО
Психологическое преимущество за хорватами
Фото: Getty Images
Хорошая контратака Хорватии и результативный удар Петковича сравнивает счет в четвертьфинальном матче ЧМ-2022 против Бразилии. Теперь "шашковые" близко к своей любимой серии пенальти.
116' Бруно Петкович – 1:1.
28-летний нападающий "Динамо" Загреб 26 раз выходил на поле за сборную Хорватии и 6 раз отличился голами.
Напомним, что победитель пары выйдет на лучшего из дуета Нидерланды – Аргентина.
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