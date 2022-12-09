Пока что главная сенсация турнира. Хорватия - Бразилия 1:1 (пен. 4:2). Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В пятницу, 9 декабря, состоялся матч 1/8 финала чемпионат мира-2022, в котором сошлись Хорватия и Бразилия.
Поединок был достаточно осторожным, ив конце концов перешел в экстратаймы.
В итоге, Бразилия все-таки открыла счет, одна хорваты успели спастись и перевели игру в серию пенальти, где снова на коне был кипер европейцев Ливакович.
4:2 в серии пенальти, и Хорватия творит пока что самую главную сенсацию турнира, выкинув бразильцев.
Голы: Бруно Петкович 117 - Неймар 105+1
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