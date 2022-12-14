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Прогнозируемый финал. Франция - Марокко 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Прогнозируемый финал. Франция - Марокко 2:0. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Второй полуфинал ЧМ-2022, в котором сошлись Франция и Марокко.

Ожидания оправдались: французы все-таки оказались сильнее.

Тео Эрнандес сразу и Муани в конце сказали свою точку зрения.

2:0. Франция снова в финале, где сыграет с Аргентиной. Марокко тоже молодцы.

Как все было – смотрите в нашем видеообзоре.

Франция - Марокко 2:0

Голы: Т. Эрнандес 5, Муани 79

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В статье: Франция Марокко
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