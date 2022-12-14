Прогнозируемый финал. Франция - Марокко 2:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Второй полуфинал ЧМ-2022, в котором сошлись Франция и Марокко.
Ожидания оправдались: французы все-таки оказались сильнее.
Тео Эрнандес сразу и Муани в конце сказали свою точку зрения.
2:0. Франция снова в финале, где сыграет с Аргентиной. Марокко тоже молодцы.
Как все было – смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Т. Эрнандес 5, Муани 79
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