Розовый Гризманн решает. Атлетико - Эльче 2:0. Видео голов и обзор матча

"Атлетико" без видимых проблем одолел худшую команду Ла Лиги. У "Эльче" в 15 турах нет ни единой победы, и сегодня зелено-полосатые показали, почему.

Лидером "Матрасников" выступил Антуан Гризманн, появившийся с сенсационной розовой шевелюрой - на его счету два ассиста. Также отмечаем продуктивную работу Мораты и неплохой дебют молодого Пабло Барриоса, которого Симеоне впервые выпустил в основе.

15-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Эльче" - 2:0

Голы: Жоау Феликс, 56, Мората, 74