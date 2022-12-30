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Фестиваль с Пайетом в шапке Санты. Марсель - Тулуза 6:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Шоу на "Велодроме"

Фестиваль с Пайетом в шапке Санты. Марсель - Тулуза 6:1. Видео голов и обзор матча

Фото: laprovence.com/ автор FRÉDÉRIC SPEICH

Новина українською

Неидеально проводит чемпионат "Марсель", но сегодня команде Игора Тудора удалось вообще все. Мяч словно сам искал ворота "Тулузы", которая еще ни разу в сезоне не выглядела так беспомощно.

Отличился даже опальный в эпоху хорвата Димитри Пайет - причем после гола надел шапку Санта-Клауса, которая лучше всего передает настроение матча. Это был не турнирный поединок, а фестиваль.

16-й тур Лиги 1. Марсель. "Велодром"

"Марсель" - "Тулуза" - 6:1

Голы: Ронжье, 13, Николайсен, 41 (автогол), Колашинац, 51, Пайет, 62, Ундер, 80 (с пенальти), Тавареш, 82 - ван де Боомен, 66 (с пенальти)

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В статье: Марсель "Тулуза"
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