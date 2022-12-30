Фестиваль с Пайетом в шапке Санты. Марсель - Тулуза 6:1. Видео голов и обзор матча
Шоу на "Велодроме"
Фото: laprovence.com/ автор FRÉDÉRIC SPEICH
Неидеально проводит чемпионат "Марсель", но сегодня команде Игора Тудора удалось вообще все. Мяч словно сам искал ворота "Тулузы", которая еще ни разу в сезоне не выглядела так беспомощно.
Отличился даже опальный в эпоху хорвата Димитри Пайет - причем после гола надел шапку Санта-Клауса, которая лучше всего передает настроение матча. Это был не турнирный поединок, а фестиваль.
16-й тур Лиги 1. Марсель. "Велодром"
"Марсель" - "Тулуза" - 6:1
Голы: Ронжье, 13, Николайсен, 41 (автогол), Колашинац, 51, Пайет, 62, Ундер, 80 (с пенальти), Тавареш, 82 - ван де Боомен, 66 (с пенальти)
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