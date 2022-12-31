Судья помог? Вальядолид - Реал 0:2. Видео голов и обзор матча

"Реал" не имел существенного игрового преимущества над "Вальядолидом", и Куртуа работал даже больше, чем его визави Масип. И тем не менее Мадрид выиграл.

Как? Все благодаря пенальти. Мяч попал в руку Хави Санчесу - и судья указал на точку, а Бензема забил. При этом многие болельщики не поняли такого решения и прямо сейчас поносят арбитра в соцсетях, на чем свет стоит.

15-й тур Примеры. Вальядолид. "Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Реал Мадрид" - 0:2

Голы: Бензема, 83 (с пенальти), 89