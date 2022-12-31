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Нервы, удаления и сенсация. Барселона - Эспаньол 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Каталонское дерби удивило

Нервы, удаления и сенсация. Барселона - Эспаньол 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Marca/ автор неизвестен

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"Барселона" уверенно доминировали первые 70 минут дерби, но дальше Маркос Алонсо грубо ошибся в штрафной - и начались проблемы.

Обе команды сбились на нервы, грубость; арбитр Антонио Матеу Лаос тоже поддался эмоциям - и как результат концовка матча получилась максимально неоднозначной. В такой атмосфере вырвать победу "Барсе" не удалось, невзирая на все старания.

15-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Эспаньол" - 1:1

Голы: Маркос Алонсо, 7 - Хоселу, 73 (с пенальти)

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В статье: Барселона Эспаньол (Барселона)
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