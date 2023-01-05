Сенсация была близко. Интерсити - Барселона 3:4. Видео голов и обзор матча
Феерия в 1/16 финала Кубка короля
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mateo Villalba/Quality Sport Images
Вопреки ожиданиям скромный "Интерсити" не развалился при виде именитой "Барселоны", а дал ей исторический бой. Целых 20 лет каталонцы не пропускали трижды от команды из 3-го дивизиона!
Ориоль Сольдевилья - так зовут 21-летнего вингера "Интерсити", оформившего хет-трик в ворота "Барсы". Сенсация была на расстоянии вытянутой руки, но на дополнительное время у хозяев банально не хватило сил.
3-й раунд Кубка короля. Аликанте. "Хосе Рико Перес"
"Интерсити" - "Барселона" - 3:4
Голы: Сольдевилья, 59, 75, 86 - Араухо, 4, Дембеле, 67, Рафинья, 77, Фати, 104
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