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Сенсация была близко. Интерсити - Барселона 3:4. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Феерия в 1/16 финала Кубка короля

Сенсация была близко. Интерсити - Барселона 3:4. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mateo Villalba/Quality Sport Images

Новина українською

Вопреки ожиданиям скромный "Интерсити" не развалился при виде именитой "Барселоны", а дал ей исторический бой. Целых 20 лет каталонцы не пропускали трижды от команды из 3-го дивизиона!

Ориоль Сольдевилья - так зовут 21-летнего вингера "Интерсити", оформившего хет-трик в ворота "Барсы". Сенсация была на расстоянии вытянутой руки, но на дополнительное время у хозяев банально не хватило сил.

3-й раунд Кубка короля. Аликанте. "Хосе Рико Перес"

"Интерсити" - "Барселона" - 3:4

Голы: Сольдевилья, 59, 75, 86 - Араухо, 4, Дембеле, 67, Рафинья, 77, Фати, 104

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В статье: Барселона Интерсити (Сан-Хуан-де-Аликанте)
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Комментарии (2)
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Барселиниуc (землянин)
05.01.2023 в 02:44
Как всегда в матчах с участием Барсы красивая феерия голов! Не то шо вчера у Среала, одна нудотина блъ.
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0
-1
__Grab__ (Костопіль)
05.01.2023 в 03:12
Трішки барсілонка не дотягнула до феєричного вильоту...
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