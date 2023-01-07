Чемпион буксует. Вильярреал - Реал Мадрид 2:1. Видео голов и обзор матча
"Сливочные" дают шанс "Барселоне"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Francisco Macia/Quality Sport Images
С 2017 года не проигрывает "Вильярреал" мадридскому "Реалу" на своем поле - и сегодня опять чемпион уехал на щите.
У обеих команд было предостаточно моментов, чтобы завершать матч в свою пользу, но "Желтая субмарина" своими шансами распорядилась лучше. "Реал" же забил только после спорного пенальти. Все по-честному.
16-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"
"Вильярреал" - "Реал Мадрид" - 2:1
Голы: Пино, 47, Жерар Морено, 63 (с пенальти) - Бензема, 60 (с пенальти)
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Вильярреал - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 7.01.2023
- Де Дзерби хочет подписать в Брайтон еще одного украинца Шахтера, кроме Матвиенко
- Новый тренер Брюгге: Яремчук меня поразил. Я доволен его игрой
- Сенсация была близко. Интерсити - Барселона 3:4. Видео голов и обзор матча
- Соблазнительный Санта и ангел. Как Ирина Морозюк поздравляла поклонников с Новым годом. ФОТО
- Петиция собрала 20 тысяч подписей. Фанаты призывают аргентинскую звезду бросить свою девушку. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн