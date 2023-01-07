Чемпион буксует. Вильярреал - Реал Мадрид 2:1. Видео голов и обзор матча

С 2017 года не проигрывает "Вильярреал" мадридскому "Реалу" на своем поле - и сегодня опять чемпион уехал на щите.

У обеих команд было предостаточно моментов, чтобы завершать матч в свою пользу, но "Желтая субмарина" своими шансами распорядилась лучше. "Реал" же забил только после спорного пенальти. Все по-честному.

16-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Реал Мадрид" - 2:1

Голы: Пино, 47, Жерар Морено, 63 (с пенальти) - Бензема, 60 (с пенальти)