Тики-таку оставили дома. Атлетико - Барселона 0:1. Видео гола и обзор матча
Выстраданные три очка каталонцев
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
"Барселона" сегодня вернулась на чистое первое место в Ла Лиге, победив "Атлетико" благодаря единственному голу Усмана Дембеле.
Для каталонцев это был нетипичный поединок. Они мало владели мячом, много боролись, а во втором тайме и подавно страдали у своих ворот, отбиваясь от настырных атак "Индейцев", но в итоге столь неожиданная тактика принесла плоды.
16-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" - "Барселона" - 0:1
Гол: Дембеле, 22
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