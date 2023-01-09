Тики-таку оставили дома. Атлетико - Барселона 0:1. Видео гола и обзор матча

"Барселона" сегодня вернулась на чистое первое место в Ла Лиге, победив "Атлетико" благодаря единственному голу Усмана Дембеле.

Для каталонцев это был нетипичный поединок. Они мало владели мячом, много боролись, а во втором тайме и подавно страдали у своих ворот, отбиваясь от настырных атак "Индейцев", но в итоге столь неожиданная тактика принесла плоды.

16-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Барселона" - 0:1

Гол: Дембеле, 22