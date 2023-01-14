Избиение. Наполи - Ювентус 5:1. Видео голов и обзор матча

"Наполи" очень круто проводит сезон, а "Ювентус" делает ошибки на ровном месте, и все же 5:1 в очном матче - это что-то невероятное. И для Неаполя, и для Турина этот день войдет в историю.

Ну, а касательно героев матча, то они те же, что и всегда. Виктор Осимхен завершил поединок с 2+1, а Хвича Кварацхелия - с 1+2. Так сходу и не придумаешь, что может остановить неудержимых нигерийца и грузина на пути к Скудетто.

18-й тур Серии А. Неаполь. "Диего Марадона"

"Наполи" - "Ювентус" - 5:1

Голы: Осимхен, 14, 65, Кварацхелия, 39, Ррахмани, 55, Эльмас, 72 - Ди Мария, 42