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Малиновский впервые подсобил. Марсель - Лорьян 3:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Провансальцы приближаются к второму месту

Малиновский впервые подсобил. Марсель - Лорьян 3:1. Видео голов и обзор матча

Фото: twitter.com/OM_Officiel/ автор неизвестен

Новина українською

"Лорьян" - соперник крепкий, что в очередной раз доказал, открыв счет на "Велодроме". И все-таки "Марсель" оказался сильнее.

Приятно, что в основе провансальцев вышел Руслан Малиновский - и сразу поучаствовал в двух голах своей команды. Отличный старт! Тем временем "Марсель" уже приблизился к "ПСЖ" на расстояние 5 очков.

19-й тур Лиги 1. Марсель. "Велодром"

"Марсель" - "Лорьян" - 3:1

Голы: Колашинац, 38, Санчес, 53, Верету, 59 - Моффи, 29

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В статье: Лорьян Марсель
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