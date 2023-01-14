Малиновский впервые подсобил. Марсель - Лорьян 3:1. Видео голов и обзор матча

"Лорьян" - соперник крепкий, что в очередной раз доказал, открыв счет на "Велодроме". И все-таки "Марсель" оказался сильнее.

Приятно, что в основе провансальцев вышел Руслан Малиновский - и сразу поучаствовал в двух голах своей команды. Отличный старт! Тем временем "Марсель" уже приблизился к "ПСЖ" на расстояние 5 очков.

19-й тур Лиги 1. Марсель. "Велодром"

"Марсель" - "Лорьян" - 3:1

Голы: Колашинац, 38, Санчес, 53, Верету, 59 - Моффи, 29