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Эль Класико в одни ворота. Реал - Барселона 1:3. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Борьбы не вышло

Эль Класико в одни ворота. Реал - Барселона 1:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Yasser Bakhsh

Новина українською

"Барселона" буквально растоптала "Реал" в финале Суперкубка Испании. Каталонцы диктовали темп, выигрывали борьбу, создавали моменты и не позволяли это делать сопернику. Мадрид впервые пробил в створ ворот лишь при счете 0:3, представляете?

Также эта победа знаменательна для каталонцев, ведь до этого они еще не брали трофеев под руководством Хави. Ну, а "Реал" в мини-кризисе, который уже нельзя отрицать.

Финал Суперкубка Испании. Эр-Рияд. Стадион короля Фахда

"Реал Мадрид" - "Барселона" - 1:3

Голы: Бензема, 90+3 - Гави, 33, Левандовский, 45, Педри, 69

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В статье: Барселона Реал (Мадрид)
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