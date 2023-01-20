Даже не вспотели. Сеута - Барселона 0:5. Видео голов и обзор матча

"Барселона" должна благодарить жребий - в 1/8 финала Кубка ей попался самый слабый из возможных соперников. "Сеута" - аутсайдер 3-го дивизиона, и чтобы обыграть ее команде Хави почти не пришлось бегать.

Еще в первом тайме Рафинья открыл счет, а дальше голы посыпались, как из рога изобилия. Все это даже не смахивало на официальный матч - скорее, это напомнило тренировку.

1/8 финала Кубка короля. Сеута. "Мунисипаль Альфонсо Мурубе"

"Сеута" - "Барселона" - 0:5

Голы: Рафинья, 41, Левандовский, 50, 90, Фати, 70, Кессье, 77