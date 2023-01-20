Даже не вспотели. Сеута - Барселона 0:5. Видео голов и обзор матча
Каталонцы вышли в четвертьфинал Кубка короля
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" должна благодарить жребий - в 1/8 финала Кубка ей попался самый слабый из возможных соперников. "Сеута" - аутсайдер 3-го дивизиона, и чтобы обыграть ее команде Хави почти не пришлось бегать.
Еще в первом тайме Рафинья открыл счет, а дальше голы посыпались, как из рога изобилия. Все это даже не смахивало на официальный матч - скорее, это напомнило тренировку.
1/8 финала Кубка короля. Сеута. "Мунисипаль Альфонсо Мурубе"
"Сеута" - "Барселона" - 0:5
Голы: Рафинья, 41, Левандовский, 50, 90, Фати, 70, Кессье, 77
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