  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Идеальный камбэк. Вильярреал - Реал Мадрид 2:3. Видео голов и обзор матча
В тренде

Идеальный камбэк. Вильярреал - Реал Мадрид 2:3. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Чемпион на характере прошел в четвертьфинал Кубка

Идеальный камбэк. Вильярреал - Реал Мадрид 2:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images

Новина українською

"Реал" с 2017 года не побеждал на поле "Желтой субмарины", уступил ей две недели назад в Ла Лиге, после чего неудачно съездил в Саудовскую Аравию на Суперкубок.

Мадрид был уставшим, разобранным и по делу проиграл первый тайм 0:2. Но что было дальше? Воистину у команды Карло Анчелотти железный характер - на такие камбэки способны лишь настоящие чемпионы.

1/8 финала Кубка короля. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Реал Мадрид" - 2:3

Голы: Капу, 4, Чуквезе, 42 - Винисиус, 57, Милитао, 69, Себальос, 86

По теме
yellow-arrow
Даже не вспотели. Сеута - Барселона 0:5. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Как попасть в перекладину, стоя перед пустыми воротами - ВИДЕО с матча в Англии
yellow-arrow
Три замечательных гола. ВИДЕО, как Интер разгромил Милан в матче за Суперкубок Италии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Вильярреал
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде