Идеальный камбэк. Вильярреал - Реал Мадрид 2:3. Видео голов и обзор матча

"Реал" с 2017 года не побеждал на поле "Желтой субмарины", уступил ей две недели назад в Ла Лиге, после чего неудачно съездил в Саудовскую Аравию на Суперкубок.

Мадрид был уставшим, разобранным и по делу проиграл первый тайм 0:2. Но что было дальше? Воистину у команды Карло Анчелотти железный характер - на такие камбэки способны лишь настоящие чемпионы.

1/8 финала Кубка короля. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Реал Мадрид" - 2:3

Голы: Капу, 4, Чуквезе, 42 - Винисиус, 57, Милитао, 69, Себальос, 86