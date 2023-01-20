Идеальный камбэк. Вильярреал - Реал Мадрид 2:3. Видео голов и обзор матча
Чемпион на характере прошел в четвертьфинал Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images
"Реал" с 2017 года не побеждал на поле "Желтой субмарины", уступил ей две недели назад в Ла Лиге, после чего неудачно съездил в Саудовскую Аравию на Суперкубок.
Мадрид был уставшим, разобранным и по делу проиграл первый тайм 0:2. Но что было дальше? Воистину у команды Карло Анчелотти железный характер - на такие камбэки способны лишь настоящие чемпионы.
1/8 финала Кубка короля. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"
"Вильярреал" - "Реал Мадрид" - 2:3
Голы: Капу, 4, Чуквезе, 42 - Винисиус, 57, Милитао, 69, Себальос, 86
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