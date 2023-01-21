Справились за 10 минут. Атлетико - Вальядолид 3:0. Видео голов и обзор матча

"Атлетико" в текущем сезоне приучил к тому, что мучится даже с несильными оппонентами, но сегодня "Матрасники" словно на 90 минут вернулись в свои лучшие времена.

Антуан Гризманн, как и полагается, стал лидером этого "возвращения" - на его счету гол, ассист и решающий навес, с которого был забит третий мяч. "Вальядолид" оказался слишком слаб, чтобы ответить хотя бы на одно результативное действие от француза, уложившегося всего-то в 10 минут!

18-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Вальядолид" - 3:0

Голы: Мората, 18, Гризманн, 23, Эрмосо, 28