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Четко по счету. Барселона - Хетафе 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Скромная победа каталонцев

Четко по счету. Барселона - Хетафе 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso

Новина українською

Лидер Ла Лиги укрепил свои позиции прагматичной победой над "Хетафе". У "Барсы" не было моря моментов, но один шанс Педри все-таки нашел - и этого хватило.

Заметно, что с Хави команда постепенно раскрывается с новой стороны - она учится играть по счету, действовать расчетливо. Это уже сейчас помогает "Барсе" на дистанции - в таблице она оторвалась от "Реала" на целых 6 очков.

18-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Хетафе" - 1:0

Гол: Педри, 35

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В статье: Барселона "Хетафе"
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