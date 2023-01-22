Четко по счету. Барселона - Хетафе 1:0. Видео гола и обзор матча
Скромная победа каталонцев
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso
Лидер Ла Лиги укрепил свои позиции прагматичной победой над "Хетафе". У "Барсы" не было моря моментов, но один шанс Педри все-таки нашел - и этого хватило.
Заметно, что с Хави команда постепенно раскрывается с новой стороны - она учится играть по счету, действовать расчетливо. Это уже сейчас помогает "Барсе" на дистанции - в таблице она оторвалась от "Реала" на целых 6 очков.
18-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" - "Хетафе" - 1:0
Гол: Педри, 35
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