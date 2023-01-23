Молодежь бьется, старики решают. Атлетик - Реал 0:2. Видео голов и обзор матча
Мадрид на классе взял три очка
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto
"Реал" выпустил на "Атлетик" довольно молодой состав, и резервисты не подвели Анчелотти - они боролись за каждый мяч, старались ни в чем не уступать.
Тем временем голы для Мадрида забили те, кто и всегда - Бензема открыл счет, а Кроос его удвоил вскоре после выхода на замену. Не ветераны, а монстры! И да, это означает, что "Реал" снова приблизился к "Барсе" на расстояние одной победы.
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"Атлетик" - "Реал Мадрид" - 0:2
Голы: Бензема, 24, Кроос, 90
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