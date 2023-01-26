Дембеле выводит в полуфинал. Барселона - Реал Сосьедад 1:0. Видео гола и обзор матча
Было сложно, но класс взял свое
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adria Puig/Anadolu Agency
"Барселона" минимально, но справедливо обыграла "Реал Сосьедад" в 1/4 финала Кубка короля. Баски до этого не проигрывали 10 матчей кряду, и на "Камп Ноу" тоже упирались изо всех сил, но провалили ключевые эпизоды.
Браис Мендес подвел своих, заработав красную в грубейшем подкате; Александр Серлот с пары метров умудрился не попасть в ворота; Алекс Ремиро не спас после прямолинейного удара Дембеле - и так "Барса" прошла дальше.
1/4 финала Кубка короля. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" - "Реал Сосьедад" - 1:0
Гол: Дембеле, 52
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