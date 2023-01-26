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Дембеле выводит в полуфинал. Барселона - Реал Сосьедад 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео
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Было сложно, но класс взял свое

Дембеле выводит в полуфинал. Барселона - Реал Сосьедад 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adria Puig/Anadolu Agency

Новина українською

"Барселона" минимально, но справедливо обыграла "Реал Сосьедад" в 1/4 финала Кубка короля. Баски до этого не проигрывали 10 матчей кряду, и на "Камп Ноу" тоже упирались изо всех сил, но провалили ключевые эпизоды.

Браис Мендес подвел своих, заработав красную в грубейшем подкате; Александр Серлот с пары метров умудрился не попасть в ворота; Алекс Ремиро не спас после прямолинейного удара Дембеле - и так "Барса" прошла дальше.

1/4 финала Кубка короля. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Реал Сосьедад" - 1:0

Гол: Дембеле, 52

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Барселона
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