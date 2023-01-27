В полуфинал через экстра-таймы. Реал - Атлетико 3:1. Видео голов и обзор матча
Дерби Мадрида не разочаровало
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images
"Реал" пробился в полуфинал Кубка короля, на характере одолев соседей из "Атлетико", которым не хватило то ли физики, то ли веры в себя.
Решающим в матче стал гол Родриго, переведший игру в экстра-таймы, где "Матрасники" уже не выглядели ровней "Сливочным". Удаление Савича и голы Бензема с Винисиусом подчеркнули уязвимость "Атлетико" на 12-м году эры Симеоне.
1/4 финала Кубка короля. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "Атлетико" - 3:1
Голы: Родриго, 79, Бензема, 104, Винисиус, 120+1 - Мората, 17
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