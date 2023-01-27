В полуфинал через экстра-таймы. Реал - Атлетико 3:1. Видео голов и обзор матча

"Реал" пробился в полуфинал Кубка короля, на характере одолев соседей из "Атлетико", которым не хватило то ли физики, то ли веры в себя.

Решающим в матче стал гол Родриго, переведший игру в экстра-таймы, где "Матрасники" уже не выглядели ровней "Сливочным". Удаление Савича и голы Бензема с Винисиусом подчеркнули уязвимость "Атлетико" на 12-м году эры Симеоне.

1/4 финала Кубка короля. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Атлетико" - 3:1

Голы: Родриго, 79, Бензема, 104, Винисиус, 120+1 - Мората, 17