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В полуфинал через экстра-таймы. Реал - Атлетико 3:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Дерби Мадрида не разочаровало

В полуфинал через экстра-таймы. Реал - Атлетико 3:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images

Новина українською

"Реал" пробился в полуфинал Кубка короля, на характере одолев соседей из "Атлетико", которым не хватило то ли физики, то ли веры в себя.

Решающим в матче стал гол Родриго, переведший игру в экстра-таймы, где "Матрасники" уже не выглядели ровней "Сливочным". Удаление Савича и голы Бензема с Винисиусом подчеркнули уязвимость "Атлетико" на 12-м году эры Симеоне.

1/4 финала Кубка короля. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Атлетико" - 3:1

Голы: Родриго, 79, Бензема, 104, Винисиус, 120+1 - Мората, 17

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В статье: Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид)
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