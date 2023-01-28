  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. В стиле Симеоне. Жирона - Барселона 0:1. Видео гола и обзор матча
В тренде

В стиле Симеоне. Жирона - Барселона 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Каталонцы штампуют минимальные победы

В стиле Симеоне. Жирона - Барселона 0:1. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Новина українською

Уже третий матч кряду во всех турнирах "Барса" выиграла со счетом 1:0, а всего таких побед у нее в 2023 году половина - 4 из 8. Признайтесь, могли ли вы ждать такого от Блауграны?

Защита у Хави прогрессирует, это факт. Ну, и еще отмечаем Педри - парень в 20 лет сыграл свой 100-й матч в Примере и отпраздновал событие победным голом. Большой талант!

19-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Барселона" - 0:1

Гол: Педри, 61

По теме
yellow-arrow
Днепр-1 покупает чемпиона мира – чем это грозит лидеру УПЛ. Влог Роберто Моралеса
yellow-arrow
Выход Зинченко не помог. Манчестер Сити – Арсенал 1:0. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
В полуфинал через экстра-таймы. Реал - Атлетико 3:1. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Жирона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде