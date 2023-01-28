В стиле Симеоне. Жирона - Барселона 0:1. Видео гола и обзор матча

Уже третий матч кряду во всех турнирах "Барса" выиграла со счетом 1:0, а всего таких побед у нее в 2023 году половина - 4 из 8. Признайтесь, могли ли вы ждать такого от Блауграны?

Защита у Хави прогрессирует, это факт. Ну, и еще отмечаем Педри - парень в 20 лет сыграл свой 100-й матч в Примере и отпраздновал событие победным голом. Большой талант!

19-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Барселона" - 0:1

Гол: Педри, 61