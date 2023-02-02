Океания в ауте. Аль-Ахли - Окленд Сити 3:0. Видео голов и обзор матча

В дебютном матче клубного чемпионата мира сошлись чемпион Океании "Окленд Сити" и вторая лучшая команда Африки "Аль-Ахли". И что вы думаете? Борьбы не вышло.

Египтяне, за которых играет костяк местной сборной, уверенно справились с подопечными экс-ливерпульца Альберта Риеры. Тот в свое время был сильным хавбеком, но его команде до мастерства тренера, увы, далеко.

1-й раунд КЧМ. Танжер. "Гранд Стад де Танжер"

"Аль-Ахли" (Египет) - "Окленд Сити" (Новая Зеландия) - 3:0

Голы: Аль-Шахат, 45+2, Мохаммед Шериф, 56, Тау, 86