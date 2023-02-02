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Побили неожиданный рекорд. Бетис - Барселона 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео
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Каталонцы укрепились на первом месте

Побили неожиданный рекорд. Бетис - Барселона 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Новина українською

"Барселона" в целом уверенно одолела "Бетис". Пусть подводила реализация, пусть концовка была немного нервной, но кто скажет, что каталонцы не наиграли на три очка? Таких нет.

Победа позволила "Барсе" оторваться от "Реала" на целых 8 очков, а еще побить интересный рекорд - оказывается, до сегодняшнего дня она никогда не выигрывала 4 кряду матча Примеры с минимальной разницей в счете!

17-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Барселона" - 1:2

Голы: Кунде, 85 (автогол) - Рафинья, 65, Левандовский, 80

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В статье: Барселона Бетис (Севилья)
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