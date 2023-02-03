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Как Тузик грелку. Реал Мадрид - Валенсия 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Игра в одни ворота

Как Тузик грелку. Реал Мадрид - Валенсия 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images

Новина українською

"Валенсия" на неделе сменила тренера, но, кажется, стало только хуже. "Летучие мыши" ни разу не пробил в створ ворот "Реала" на "Сантьяго Бернабеу", вдоволь наошибавшись у своих ворот.

Голы Асенсио и Винисиуса - мадридская классика, приблизившая "Сливочных" к "Барсе" на расстояние 5 очков. При этом ложка дегтя для Анчелотти тоже есть - сразу две новых травмы.

17-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Валенсия" - 2:0

Голы: Асенсио, 52, Винисиус, 55

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В статье: Реал (Мадрид) Валенсия
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