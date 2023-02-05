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Счет открыл… замененный. Атлетико - Хетафе 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Такого в Испании еще не видели

Счет открыл… замененный. Атлетико - Хетафе 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images

Новина українською

"Атлетико" потерял очки в скучноватом матче с "Хетафе", но остался на 4-м месте - это если говорить о статистике. Однако же матч останется в истории благодаря иному.

Все дело в первом голе. Анхель Корреа отпраздновал его будучи уже замененным! Такого в истории Ла Лиги еще не было - и всему виной ВАР, который отменил изначальное решение бокового судьи об офсайде. Вот это поворот!

20-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Хетафе" - 1:1

Голы: Корреа, 60 - Унал, 83 (с пенальти)

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В статье: Атлетико (Мадрид) "Хетафе"
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