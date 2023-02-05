Главная заруба дня. Бетис - Сельта 3:4. Видео голов и обзор матча
Неожиданная красота
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
"Бетис" борется за зону ЛЧ, а "Сельта" всерьез опасается вылета, но на "Бенито Вильямарин" разницы в классе заметно не было. Возможно, так случилось из-за характера игры - открытой, прямой.
Зачастую "Бетис" побеждает в таком футболе за счет индивидуального класса своих лидеров Фекира и Каналеса, но тут они неожиданно капитулировали перед молодым талантом "Кельтов" Габри Вейгой. Запомните это имя - у парня большое будущее!
20-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"
"Бетис" - "Сельта" - 3:4
Голы: Хуанми, 9, Каналес, 23, Фекир, 84 (с пенальти) - Странд Ларсен, 6, Вейга, 42, 56, Айду, 69
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