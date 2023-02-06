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И стильно, и эффективно. Барселона - Севилья 3:0. Видео голов и обзор матча

Видео
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Каталонцы рвутся к чемпионству

И стильно, и эффективно. Барселона - Севилья 3:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Новина українською

"Барселона" увеличила разрыв от "Реала" до 8 очков, комфортно разгромив "Севилью" на своем поле. Никакие шансы даже на ничью у гостей не проглядывались.

Команда Хави владела мячом, диктовала темп, создавала моменты и не позволяла ничего такого делать соперника. Классическая игра в одни ворота - и "Севилье" еще повезло, что дело ограничились тремя голами, ведь наиграла "Барса" на 5-6.

20-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Севилья" - 3:0

Голы: Альба, 58, Гави, 70, Рафинья, 79

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В статье: Барселона Севилья
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