И стильно, и эффективно. Барселона - Севилья 3:0. Видео голов и обзор матча
Каталонцы рвутся к чемпионству
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
"Барселона" увеличила разрыв от "Реала" до 8 очков, комфортно разгромив "Севилью" на своем поле. Никакие шансы даже на ничью у гостей не проглядывались.
Команда Хави владела мячом, диктовала темп, создавала моменты и не позволяла ничего такого делать соперника. Классическая игра в одни ворота - и "Севилье" еще повезло, что дело ограничились тремя голами, ведь наиграла "Барса" на 5-6.
20-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" - "Севилья" - 3:0
Голы: Альба, 58, Гави, 70, Рафинья, 79
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