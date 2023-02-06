И стильно, и эффективно. Барселона - Севилья 3:0. Видео голов и обзор матча

"Барселона" увеличила разрыв от "Реала" до 8 очков, комфортно разгромив "Севилью" на своем поле. Никакие шансы даже на ничью у гостей не проглядывались.

Команда Хави владела мячом, диктовала темп, создавала моменты и не позволяла ничего такого делать соперника. Классическая игра в одни ворота - и "Севилье" еще повезло, что дело ограничились тремя голами, ведь наиграла "Барса" на 5-6.

20-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Севилья" - 3:0

Голы: Альба, 58, Гави, 70, Рафинья, 79