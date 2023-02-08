Есть сенсация! Фламенго - Аль-Хиляль 2:3. Видео голов и обзор матча
Чемпион Азии сильнее обладателя Копа Либертадорес
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mohammad Karamali/DeFodi Images
До ручки докатился южноамериканский футбол. И по именам, и по качеству игры саудовский "Аль-Хиляль" сегодня превосходил "Фламенго" - доминирующую силу бразильской Серии А!
Форвард "Селесао" Педро пытался сопротивляться, но команда его не поддержала. Поздравляем саудовцев и, особенно, их лидера Салема Аль-Давсари - у него дубль и ассист.
1/2 финала КЧМ. Танжер. "Гранд Стад де Танжер"
"Фламенго" (Бразилия) - "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия) - 2:3
Голы: Педро, 20, 90+1 - Аль-Давсари, 4, 45+9 (оба с пенальти), Вьетто, 70
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