Есть сенсация! Фламенго - Аль-Хиляль 2:3. Видео голов и обзор матча

До ручки докатился южноамериканский футбол. И по именам, и по качеству игры саудовский "Аль-Хиляль" сегодня превосходил "Фламенго" - доминирующую силу бразильской Серии А!

Форвард "Селесао" Педро пытался сопротивляться, но команда его не поддержала. Поздравляем саудовцев и, особенно, их лидера Салема Аль-Давсари - у него дубль и ассист.

1/2 финала КЧМ. Танжер. "Гранд Стад де Танжер"

"Фламенго" (Бразилия) - "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия) - 2:3

Голы: Педро, 20, 90+1 - Аль-Давсари, 4, 45+9 (оба с пенальти), Вьетто, 70