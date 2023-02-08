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Есть сенсация! Фламенго - Аль-Хиляль 2:3. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Чемпион Азии сильнее обладателя Копа Либертадорес

Есть сенсация! Фламенго - Аль-Хиляль 2:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mohammad Karamali/DeFodi Images

Новина українською

До ручки докатился южноамериканский футбол. И по именам, и по качеству игры саудовский "Аль-Хиляль" сегодня превосходил "Фламенго" - доминирующую силу бразильской Серии А!

Форвард "Селесао" Педро пытался сопротивляться, но команда его не поддержала. Поздравляем саудовцев и, особенно, их лидера Салема Аль-Давсари - у него дубль и ассист.

1/2 финала КЧМ. Танжер. "Гранд Стад де Танжер"

"Фламенго" (Бразилия) - "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия) - 2:3

Голы: Педро, 20, 90+1 - Аль-Давсари, 4, 45+9 (оба с пенальти), Вьетто, 70

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В статье: Фламенго (Рио-де-Жанейро) Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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