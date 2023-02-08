Дожали в добавленное время. Аль-Ахли - Реал Мадрид 1:4. Видео голов и обзор матча
"Сливочные" вышли в финал клубного чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez - FIFA/FIFA
"Реал" намучился, но все-таки прошел каирский "Аль-Ахли" в полуфинале клубного чемпионата мира. Интрига в матче продержалась аж 92 минуты, и лишь затем Мадрид довел счет до разгромного.
Герой матча - Винисиус; именно от него шла львиная доля остроты у "Реала". Также полный матч за "Сливочных" отыграл украинец Андрей Лунин и был безупречен во всех эпизодах, кроме пенальти.
1/2 клубного чемпионата мира. Рабат. "Принц Мулай Абдалла"
"Аль-Ахли" - "Реал Мадрид" - 1:4
Голы: Маалуль, 65 (с пенальти) - Винисиус, 42, Вальверде, 47, Родриго, 90+3, Аррибас, 90+8
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