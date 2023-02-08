Дожали в добавленное время. Аль-Ахли - Реал Мадрид 1:4. Видео голов и обзор матча

"Реал" намучился, но все-таки прошел каирский "Аль-Ахли" в полуфинале клубного чемпионата мира. Интрига в матче продержалась аж 92 минуты, и лишь затем Мадрид довел счет до разгромного.

Герой матча - Винисиус; именно от него шла львиная доля остроты у "Реала". Также полный матч за "Сливочных" отыграл украинец Андрей Лунин и был безупречен во всех эпизодах, кроме пенальти.

1/2 клубного чемпионата мира. Рабат. "Принц Мулай Абдалла"

"Аль-Ахли" - "Реал Мадрид" - 1:4

Голы: Маалуль, 65 (с пенальти) - Винисиус, 42, Вальверде, 47, Родриго, 90+3, Аррибас, 90+8