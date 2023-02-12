Мадрид - чемпион мира. Реал - Аль-Хиляль 5:3. Видео голов и обзор матча

В финале КЧМ мадридский "Реал" настолько не боялся саудовского "Аль-Хиляля", что устроил совершенно нетипичное для себя шоу - про оборону никто даже не думал!

В итоге и трофей добыт, и зрители счастливы. А какие голы забивали сегодня - ну просто загляденье. Немного жаль только Андрея Лунина - не так часто он выходит на поле, и именно в его "смену" Мадрид решил потешить публику открытым футболом.

Финал КЧМ. Рабат. "Принц Мулай Абдалла"

"Реал Мадрид" - "Аль-Хиляль" - 5:3

Голы: Винисиус, 13, 69, Вальверде, 18, 58, Бензема, 54 - Марега, 26, Вьетто, 63, 79