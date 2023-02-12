Мадрид - чемпион мира. Реал - Аль-Хиляль 5:3. Видео голов и обзор матча
Клубный чемпионат мира завершился без сенсаций
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marcio Machado/Eurasia Sport Images
В финале КЧМ мадридский "Реал" настолько не боялся саудовского "Аль-Хиляля", что устроил совершенно нетипичное для себя шоу - про оборону никто даже не думал!
В итоге и трофей добыт, и зрители счастливы. А какие голы забивали сегодня - ну просто загляденье. Немного жаль только Андрея Лунина - не так часто он выходит на поле, и именно в его "смену" Мадрид решил потешить публику открытым футболом.
Финал КЧМ. Рабат. "Принц Мулай Абдалла"
"Реал Мадрид" - "Аль-Хиляль" - 5:3
Голы: Винисиус, 13, 69, Вальверде, 18, 58, Бензема, 54 - Марега, 26, Вьетто, 63, 79
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