И снова минимально. Вильярреал - Барселона 0:1. Видео гола и обзор матча
Каталонцы рвутся к чемпионству
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mateo Villalba/Quality Sport Images
"Барселона" уже на 11 очков оторвалась в таблице от "Реала", побеждая максимально нетипично для себя. 5 из 6 ее последних побед в Ла Лиге были минимальными!
Сегодня за каталонцев забил их молодой бриллиант Педри, а вот Роберт Левандовский запорол сразу 2-3 шанса. Имели также свои моменты и "Подводники". Словом, не смотрите на счет - игра была интересная.
21-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"
"Вильярреал" - "Барселона" - 0:1
Гол: Педри, 18
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Мудрика уже тролят, у Малиновского все круто, Рух - что-то невероятное. Влог Роберто Моралеса
- Генштаб: Россияне не перестают терроризировать жителей Херсонской области
- VAR не заметил офсайд в голе Брентфорда в ворота Арсенала
- Форвард Наполи Виктор Осимхен превзошел рекорд Роналду в Серии А
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО
- Известный уличный художник посвящает работы Месси и создает шедевры в Буче и Ирпене. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн