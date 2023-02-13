И снова минимально. Вильярреал - Барселона 0:1. Видео гола и обзор матча

"Барселона" уже на 11 очков оторвалась в таблице от "Реала", побеждая максимально нетипично для себя. 5 из 6 ее последних побед в Ла Лиге были минимальными!

Сегодня за каталонцев забил их молодой бриллиант Педри, а вот Роберт Левандовский запорол сразу 2-3 шанса. Имели также свои моменты и "Подводники". Словом, не смотрите на счет - игра была интересная.

21-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Барселона" - 0:1

Гол: Педри, 18