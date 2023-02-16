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Кажется, тут все ясно. Брюгге – Бенфика 0:2. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Кажется, тут все ясно. Брюгге – Бенфика 0:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Брюгге принимал Бенфику.

Команды выдали активную, интересную игру, но не смотря на обилие моментов в первом тайме забить не смогли.

А вот после перерыва Бенфика повела в счете после реализованного пенальти Жоау Мариу.

После забитого гола "орлы" несколько подсушили игру, а в концовке после ошибок обороны Брюгге забили и второй. 0:2, и это фактически приговор для бельгийцев.

Брюгге – Бенфика 0:2

Голы: Жоау Мариу (51, пен.), Нерес (88)

Обзор матча:

Гол Жоау Мариу:

Гол Нереса:

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Брюгге
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