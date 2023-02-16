Кажется, тут все ясно. Брюгге – Бенфика 0:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
В первом матче 1/8 финала
Команды выдали активную, интересную игру, но не смотря на обилие моментов в первом тайме забить не смогли.
А вот после перерыва Бенфика повела в счете после реализованного пенальти Жоау Мариу.
После забитого гола "орлы" несколько подсушили игру, а в концовке после ошибок обороны Брюгге забили и второй. 0:2, и это фактически приговор для бельгийцев.
Голы: Жоау Мариу (51, пен.), Нерес (88)
Обзор матча:
Гол Жоау Мариу:
Гол Нереса:
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