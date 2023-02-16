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Даже с арабами было сложнее. Реал Мадрид - Эльче 4:0. Видео голов и обзор матча

Видео
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Чемпион Испании легко одолел аутсайдера Ла Лиги

Даже с арабами было сложнее. Реал Мадрид - Эльче 4:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Новина українською

"Реал" за последнюю неделю успел съездить на КЧМ, где обыграл чемпионов Египта и Саудовской Аравии, но даже с ними ему было сложнее, чем с "Эльче". Поразительный регресс зелено-полосатых, которые еще год назад выгрызли на "Бернабеу" 2:2.

Сегодня же Мадрид забил 4 гола, но мог и вдвое больше, ведь гости не сопротивлялись, и это верный признак, что им пора в Сегунду. "Реал" же будем оценивать по более серьезным оппонентам. Они уже не за горами.

21-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Эльче" - 4:0

Голы: Асенсио, 8, Бензема, 31, 45+1 (оба - с пенальти), Модрич, 80

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В статье: Реал (Мадрид) Эльче
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