Даже с арабами было сложнее. Реал Мадрид - Эльче 4:0. Видео голов и обзор матча
Чемпион Испании легко одолел аутсайдера Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
"Реал" за последнюю неделю успел съездить на КЧМ, где обыграл чемпионов Египта и Саудовской Аравии, но даже с ними ему было сложнее, чем с "Эльче". Поразительный регресс зелено-полосатых, которые еще год назад выгрызли на "Бернабеу" 2:2.
Сегодня же Мадрид забил 4 гола, но мог и вдвое больше, ведь гости не сопротивлялись, и это верный признак, что им пора в Сегунду. "Реал" же будем оценивать по более серьезным оппонентам. Они уже не за горами.
21-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "Эльче" - 4:0
Голы: Асенсио, 8, Бензема, 31, 45+1 (оба - с пенальти), Модрич, 80
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