Даже с арабами было сложнее. Реал Мадрид - Эльче 4:0. Видео голов и обзор матча

"Реал" за последнюю неделю успел съездить на КЧМ, где обыграл чемпионов Египта и Саудовской Аравии, но даже с ними ему было сложнее, чем с "Эльче". Поразительный регресс зелено-полосатых, которые еще год назад выгрызли на "Бернабеу" 2:2.

Сегодня же Мадрид забил 4 гола, но мог и вдвое больше, ведь гости не сопротивлялись, и это верный признак, что им пора в Сегунду. "Реал" же будем оценивать по более серьезным оппонентам. Они уже не за горами.

21-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Эльче" - 4:0

Голы: Асенсио, 8, Бензема, 31, 45+1 (оба - с пенальти), Модрич, 80