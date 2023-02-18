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Цыганков и забил, и отдал. Жирона - Альмерия 6:2. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Зрелище с большой буквы на "Монтиливи"!

Цыганков и забил, и отдал. Жирона - Альмерия 6:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Новина українською

"Жирона" провела лучший свой матч в сезоне, растоптав "Альмерию" всего за один тайм. Нам же приятно, что в разгроме принял непосредственное участие Виктор Цыганков.

Украинец забил гол и отметился элегантным ассистом, напомнившим испанцам Гути. Мог и дубль оформить, но перед перерывом промахнулся по мячу. Хороший, продуктивный матч - ждем продолжения в том же духе!

22-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Альмерия" - 6:2

Голы: Кастельянос, 8, Цыганков, 34, Рикельме, 36, Хави Эрнандес, 43, Мартин, 77, Стуани, 79 - Рамазани, 66, Туре, 81

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В статье: Жирона Альмерия
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Комментарии (1)
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Будєм разбіратся (Київ)
18.02.2023 в 01:22
Він і в попередньому програному матчі виглядав непогано. Сьогодні взагалі був одним з кращих на полі. Іспанський чемпіонат Віті підходить
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