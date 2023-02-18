Цыганков и забил, и отдал. Жирона - Альмерия 6:2. Видео голов и обзор матча
Зрелище с большой буквы на "Монтиливи"!
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
"Жирона" провела лучший свой матч в сезоне, растоптав "Альмерию" всего за один тайм. Нам же приятно, что в разгроме принял непосредственное участие Виктор Цыганков.
Украинец забил гол и отметился элегантным ассистом, напомнившим испанцам Гути. Мог и дубль оформить, но перед перерывом промахнулся по мячу. Хороший, продуктивный матч - ждем продолжения в том же духе!
22-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" - "Альмерия" - 6:2
Голы: Кастельянос, 8, Цыганков, 34, Рикельме, 36, Хави Эрнандес, 43, Мартин, 77, Стуани, 79 - Рамазани, 66, Туре, 81
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