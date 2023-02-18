Сетьен не справляется. Мальорка - Вильярреал 4:2. Видео голов и обзор матча

Результаты "Вильярреала" продолжают падать, как и качество игры. Даже дисциплины не осталось - уже на старте матча ветеран Ману Тригейрос влепил леща оппоненту, за что был удален.

Конечно, в меньшинстве было уже очень сложно - тем более, "Мальорка" дома сильна. Мурики, Дани Родригес и Кадевере сделали для хозяев счет, а вот у гостей все меньше причин оставлять на посту Кике Сетьена. Он пришел на место Эмери в конце октября, но уже сейчас очевидно - экс-тренер "Барсы" не справляется.

22-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Вильярреал" - 4:2

Голы: Кадевере, 20, Дани Родригес, 45, 56, Мурики, 63 - Моралес, 43, Чуквезе, 50