Сетьен не справляется. Мальорка - Вильярреал 4:2. Видео голов и обзор матча
Бывший полуфиналист ЛЧ превращается в середняка Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafa Babot
Результаты "Вильярреала" продолжают падать, как и качество игры. Даже дисциплины не осталось - уже на старте матча ветеран Ману Тригейрос влепил леща оппоненту, за что был удален.
Конечно, в меньшинстве было уже очень сложно - тем более, "Мальорка" дома сильна. Мурики, Дани Родригес и Кадевере сделали для хозяев счет, а вот у гостей все меньше причин оставлять на посту Кике Сетьена. Он пришел на место Эмери в конце октября, но уже сейчас очевидно - экс-тренер "Барсы" не справляется.
22-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"
"Мальорка" - "Вильярреал" - 4:2
Голы: Кадевере, 20, Дани Родригес, 45, 56, Мурики, 63 - Моралес, 43, Чуквезе, 50
Популярное сейчас
- На Стэмфорд Бридж нет команды. АПЛ. Челси – Саутгемптон 0:1
- ГУР МО: РФ сосредоточила на границе 450 самолетов и около 300 вертолетов
- Когда будут играть Цыганков, Мудрик, Зинченко и Малиновский. Расписание футбола на 17-19 февраля
- Цыганков и забил, и отдал. Жирона - Альмерия 6:2. Видео голов и обзор матча
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО
Новости по теме
- 12:28 Зарубежные Возродился и тащит Барсу к чемпионству: несколько выводов из удивительного сезона Марка-Андре тер Штегена
- 10:56 Зарубежные Ждем Мудрика в дерби и встречу Зинченко с Миколенко. Расписание футбола на 30 января - 5 февраля
- 17:32 Зарубежные Сыграет ли Лунин? Реал получил соперника в 1/8 финала Кубка Испании: все результаты жеребьевки