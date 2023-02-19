Попотели перед Ливерпулем. Осасуна - Реал Мадрид 0:2. Видео голов и обзор матча

"Реал" лишь в концовке встречи дожал крайне неуступчивую "Осасуну", в составе которой выдающийся матч провел вратарь Серхио Эррера.

Что только не делал Винисиус, но пробить кипера не смог - это сделали другие. Будь на поле Карим Бензема, наверное, Мадриду было бы легче, но его возвращение ждем уже во вторник с "Ливерпулем". Вот где для "Реала" будет настоящее испытание!

22-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Реал Мадрид" - 0:2

Голы: Вальверде, 78, Асенсио, 90+2