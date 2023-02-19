  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Попотели перед Ливерпулем. Осасуна - Реал Мадрид 0:2. Видео голов и обзор матча
В тренде

Попотели перед Ливерпулем. Осасуна - Реал Мадрид 0:2. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Непростой выезд для чемпиона

Попотели перед Ливерпулем. Осасуна - Реал Мадрид 0:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Новина українською

"Реал" лишь в концовке встречи дожал крайне неуступчивую "Осасуну", в составе которой выдающийся матч провел вратарь Серхио Эррера.

Что только не делал Винисиус, но пробить кипера не смог - это сделали другие. Будь на поле Карим Бензема, наверное, Мадриду было бы легче, но его возвращение ждем уже во вторник с "Ливерпулем". Вот где для "Реала" будет настоящее испытание!

22-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Реал Мадрид" - 0:2

Голы: Вальверде, 78, Асенсио, 90+2

По теме
yellow-arrow
Монца - Милан 0:1. Обзор матча и видео гола
yellow-arrow
Интер - Удинезе 3:1. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Сетьен не справляется. Мальорка - Вильярреал 4:2. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Осасуна (Памплона)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде