Попотели перед Ливерпулем. Осасуна - Реал Мадрид 0:2. Видео голов и обзор матча
Непростой выезд для чемпиона
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
"Реал" лишь в концовке встречи дожал крайне неуступчивую "Осасуну", в составе которой выдающийся матч провел вратарь Серхио Эррера.
Что только не делал Винисиус, но пробить кипера не смог - это сделали другие. Будь на поле Карим Бензема, наверное, Мадриду было бы легче, но его возвращение ждем уже во вторник с "Ливерпулем". Вот где для "Реала" будет настоящее испытание!
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"Осасуна" - "Реал Мадрид" - 0:2
Голы: Вальверде, 78, Асенсио, 90+2
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