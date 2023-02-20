  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Управились за три минуты. Барселона - Кадис 2:0. Видео голов и обзор матча
В тренде

Управились за три минуты. Барселона - Кадис 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

+8 над Мадридом сохранены

Управились за три минуты. Барселона - Кадис 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Новина українською

"Барселона" в пешем темпе и без видимых усилий добыла 17-ю сухую победу в чемпионате.

Решающим отрезком матча стали три минуты перед свистком на перерыв. Дриблинг и навес от Феррана, а затем удар от Левандовского - это топ-класс. "Кадис" же в ответных акциях напоролся на стену тер Штегена. Короче, классическая "Барса" Хави.

22-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Кадис" - 2:0

Голы: Роберто, 43, Левандовский, 45+1

По теме
yellow-arrow
Малиновский вышел - игра перевернулась. Тулуза - Марсель 2:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
У звезд есть характер. ПСЖ - Лилль 4:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Сбрил бороду на фарт. ВИДЕО, как Месси принес ПСЖ победу над Лиллем ударом на 90+4-й
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Кадис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде