Управились за три минуты. Барселона - Кадис 2:0. Видео голов и обзор матча

"Барселона" в пешем темпе и без видимых усилий добыла 17-ю сухую победу в чемпионате.

Решающим отрезком матча стали три минуты перед свистком на перерыв. Дриблинг и навес от Феррана, а затем удар от Левандовского - это топ-класс. "Кадис" же в ответных акциях напоролся на стену тер Штегена. Короче, классическая "Барса" Хави.

22-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Кадис" - 2:0

Голы: Роберто, 43, Левандовский, 45+1