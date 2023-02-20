Управились за три минуты. Барселона - Кадис 2:0. Видео голов и обзор матча
+8 над Мадридом сохранены
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
"Барселона" в пешем темпе и без видимых усилий добыла 17-ю сухую победу в чемпионате.
Решающим отрезком матча стали три минуты перед свистком на перерыв. Дриблинг и навес от Феррана, а затем удар от Левандовского - это топ-класс. "Кадис" же в ответных акциях напоролся на
стену тер Штегена. Короче, классическая "Барса" Хави.
22-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" - "Кадис" - 2:0
Голы: Роберто, 43, Левандовский, 45+1
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