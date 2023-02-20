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Малиновский вышел - игра перевернулась. Тулуза - Марсель 2:3. Видео голов и обзор матча

Видео
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Удачный поединок для украинца

Малиновский вышел - игра перевернулась. Тулуза - Марсель 2:3. Видео голов и обзор матча

Фото: om.fr

Новина українською

"Марсель" плохо начал поединок в "Тулузе", но его дела резко пошли на поправку с выходом нашего Руслана Малиновского. Хавбек был везде - и удачно финтил, и точно пасовал, и в первом голе поучаствовал, и совершил три отбора.

В итоге провансальцы победили, укрепились на 2-м месте, а фанаты расхваливают украинца в соцсетях. И, надо сказать, есть за что!

24-й тур Лиги 1. Тулуза. "Стад де Тулуз"

"Тулуза" - "Марсель" - 2:3

Голы: Даллинга, 3, Онайву, 87 - Мбемба, 52, Ундер, 59, Тавареш, 78

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В статье: Марсель "Тулуза"
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