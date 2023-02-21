Айнтрахт - Наполи 0:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Франкфуртский Айнтрахт сыграл первый, домашний матч 1/8 финала
Поединок, несмотря на соседнюю вывеску (Ливерпуль - Реал) проходит довольно интересно.
Наполи владеет преимуществом, но Айнтрахт уверенно сопротивляется.
Так, на 36-й минуте Наполи не реализовал пенальти – Трапп вытянул удар Кварацхвелии.
Впрочем, уже через 4 минуты Наполи все-таки вышел вперед. После потери в центре поля Лассано промчался по флангу и выдал в ногу Осимена! 0:1 после первого тайма!
В начале второго тайма у Айнтрахта удалился Муани и исход матча стал фактически ясен. А еще через 5 минут Ди Лоренцо положил второй гол неаполитанцев.
Айнтрахт - Наполи 0:2
Голы: Осимен (40), Ди Лоренцо (65)
Нереализованный пенальти: (Кварацхвелия, 36, вратарь)
Удаление: Муани (58)
Гол Осимена:
Гол Ди Лоренцо:
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