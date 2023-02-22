Неаполь без претензий. Айнтрахт - Наполи 0:2. Видео голов и обзор матча.

Франкфуртский Айнтрахт сыграл первый, домашний матч 1/8 финала Лиги чемпионов с Наполи.

Поединок, несмотря на соседнюю вывеску (Ливерпуль - Реал) проходил довольно интересно.

Наполи владел преимуществом, но Айнтрахт уверенно сопротивлялся.

Так, на 36-й минуте Наполи не реализовал пенальти – Трапп вытянул удар Кварацхвелии.

Впрочем, уже через 4 минуты Наполи все-таки вышел вперед. После потери в центре поля Лассано промчался по флангу и выдал в ногу Осимена! 0:1 после первого тайма!

В начале второго тайма у Айнтрахта удалился Муани и исход матча стал фактически ясен. А еще через 5 минут Ди Лоренцо положил второй гол неаполитанцев.

Айнтрахт - Наполи 0:2

Голы: Осимен (40), Ди Лоренцо (65)

Нереализованный пенальти: (Кварацхвелия, 36, вратарь)

Удаление: Муани (58)

Обзор матча:

Гол Осимена:

Гол Ди Лоренцо: