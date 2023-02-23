Гвардиол(а) играет вничью. РБ Лейпциг – Манчестер Сити 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
РБ Лейпциг и Манчестер Сити сыграли свой первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов.
Первый тайм прошел при преимуществе горожан и логично завершился голом в ворота хозяев – отличился Марез с подачи Гюндогана.
Во втором тайме Сити решил не напрягаться и отдал инициативу, за что и был наказан – РБ забил после углового.
Впрочем, Сити и такой счет, видимо устраивал, и с ним игра и закончилась - 1:1.
РБ Лейпциг – Манчестер Сити 1:1
Голы: Гвардиол (70) - Марез (28)
Обзор матча:
Гол Мареза:
Гол Гвардиола:
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