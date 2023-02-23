Гвардиол(а) играет вничью. РБ Лейпциг – Манчестер Сити 1:1. Видео голов и обзор матча

РБ Лейпциг и Манчестер Сити сыграли свой первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первый тайм прошел при преимуществе горожан и логично завершился голом в ворота хозяев – отличился Марез с подачи Гюндогана.

Во втором тайме Сити решил не напрягаться и отдал инициативу, за что и был наказан – РБ забил после углового.

Впрочем, Сити и такой счет, видимо устраивал, и с ним игра и закончилась - 1:1.

РБ Лейпциг – Манчестер Сити 1:1

Голы: Гвардиол (70) - Марез (28)

Обзор матча:

Гол Мареза:

Гол Гвардиола: