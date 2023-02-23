Лукаку зарешал. Интер - Порту 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
Интер и Порту сыграли свой первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов.
Поединок получился не самым животрепещущим. Интер владел преимуществом, однако обострял далеко не всегда.
В итоге, в концовке матча все-таки забил Лукаку.
1:0, и все переносится на ответный матч в Португалию.
Гол: Лукаку (86)
Обзор матча:
Гол Лукаку:
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
23.02.2023 в 00:07
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