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Лукаку зарешал. Интер - Порту 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Видео
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Лукаку зарешал. Интер - Порту 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Новина українською

Интер и Порту сыграли свой первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов.

Поединок получился не самым животрепещущим. Интер владел преимуществом, однако обострял далеко не всегда.

В итоге, в концовке матча все-таки забил Лукаку.

1:0, и все переносится на ответный матч в Португалию.

Интер – Порту 1:0

Гол: Лукаку (86)

Обзор матча:

Гол Лукаку:

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В статье: Интер (Милан) Порту
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Комментарии (1)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
23.02.2023 в 00:07
У Лукаку потужний інстинкт нападника.
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