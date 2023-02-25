  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. От поражения спас юниор. Реал - Атлетико 1:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

От поражения спас юниор. Реал - Атлетико 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено
(1 голосов)

Дерби Мадрида не подкачало

От поражения спас юниор. Реал - Атлетико 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images

Новина українською

"Реал" и "Атлетико" выдали знатную рубку в рамках Ла Лиги, в которой нашлось место и стычкам, и удалению, и голам в разные ворота, и даже подвигу от 18-летнего дебютанта "Сливочных". Яркий матч!

Ну, и конечно, главным бенефициаром ничьей в столичном дерби стала "Барса", которая в случае победы завтра оторвется от Мадрида уже на 10 очков.

23-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Атлетико" - 1:1

Голы: Альваро, 85 - Хименес, 78

По теме
yellow-arrow
Феерия Роналду. Видео, как Аль-Наср разгромил соперника благодаря хет-трику португальца
yellow-arrow
Бразильский день в Манчестере. МЮ - Барселона 2:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Шоу Ди Марии. Нант - Ювентус 0:3. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде