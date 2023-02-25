От поражения спас юниор. Реал - Атлетико 1:1. Видео голов и обзор матча
Дерби Мадрида не подкачало
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images
"Реал" и "Атлетико" выдали знатную рубку в рамках Ла Лиги, в которой нашлось место и стычкам, и удалению, и голам в разные ворота, и даже подвигу от 18-летнего дебютанта "Сливочных". Яркий матч!
Ну, и конечно, главным бенефициаром ничьей в столичном дерби стала "Барса", которая в случае победы завтра оторвется от Мадрида уже на 10 очков.
23-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" - "Атлетико" - 1:1
Голы: Альваро, 85 - Хименес, 78
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