От поражения спас юниор. Реал - Атлетико 1:1. Видео голов и обзор матча

"Реал" и "Атлетико" выдали знатную рубку в рамках Ла Лиги, в которой нашлось место и стычкам, и удалению, и голам в разные ворота, и даже подвигу от 18-летнего дебютанта "Сливочных". Яркий матч!

Ну, и конечно, главным бенефициаром ничьей в столичном дерби стала "Барса", которая в случае победы завтра оторвется от Мадрида уже на 10 очков.

23-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Атлетико" - 1:1

Голы: Альваро, 85 - Хименес, 78