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С Цыганковым пошли победы. Атлетик - Жирона 2:3. Видео голов и обзор матча

Видео
(2 голосов)

Второй подряд успех каталонцев

С Цыганковым пошли победы. Атлетик - Жирона 2:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Новина українською

После того, как в старте "Жироны" прописался Виктор Цыганков, результаты команды пошли вверх - уже вторая победа подряд!

Сегодня украинец отметился ассистом на поле Бильбао, да и вообще смотрелся под стать команде - играл усердно и качественно. В то же время басков будто подменили, и они дважды забили сами себе. Результат матча абсолютно справедлив.

23-й тур Примеры. Бильбао. "Сан Мамес"

"Атлетик" - "Жирона" - 2:3

Голы: Берчиче, 35, Рауль Гарсия, 89 - Алейш Гарсия, 4, де Маркос, 19 (автогол), Весга, 45+1 (автогол)

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В статье: Атлетик (Бильбао) Жирона
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