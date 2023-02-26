С Цыганковым пошли победы. Атлетик - Жирона 2:3. Видео голов и обзор матча
Второй подряд успех каталонцев
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
После того, как в старте "Жироны" прописался Виктор Цыганков, результаты команды пошли вверх - уже вторая победа подряд!
Сегодня украинец отметился ассистом на поле Бильбао, да и вообще смотрелся под стать команде - играл усердно и качественно. В то же время басков будто подменили, и они дважды забили сами себе. Результат матча абсолютно справедлив.
23-й тур Примеры. Бильбао. "Сан Мамес"
"Атлетик" - "Жирона" - 2:3
Голы: Берчиче, 35, Рауль Гарсия, 89 - Алейш Гарсия, 4, де Маркос, 19 (автогол), Весга, 45+1 (автогол)
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