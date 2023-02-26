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Сенсация дня. Альмерия - Барселона 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Каталонцы проиграли второй раз в чемпионате

Сенсация дня. Альмерия - Барселона 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde

Новина українською

До сегодняшнего дня "Барселона" в Ла Лиге проиграла только раз - в Мадриде "Реалу" (1:3). И вот сегодня достижение "Сливочных" повторила маленькая "Альмерия".

Яркая контратака в первом тайме, а также надежная оборона принесли ей три очка. В то же время "Барсе" критично не хватило свежести и идей - кажется, ее очень сильно вымотал "МЮ" в Лиге Европы.

23-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Барселона" - 1:0

Гол: Туре, 24

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В статье: Барселона Альмерия
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