Сенсация дня. Альмерия - Барселона 1:0. Видео гола и обзор матча

До сегодняшнего дня "Барселона" в Ла Лиге проиграла только раз - в Мадриде "Реалу" (1:3). И вот сегодня достижение "Сливочных" повторила маленькая "Альмерия".

Яркая контратака в первом тайме, а также надежная оборона принесли ей три очка. В то же время "Барсе" критично не хватило свежести и идей - кажется, ее очень сильно вымотал "МЮ" в Лиге Европы.

23-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Барселона" - 1:0

Гол: Туре, 24