Сенсация дня. Альмерия - Барселона 1:0. Видео гола и обзор матча
Каталонцы проиграли второй раз в чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde
До сегодняшнего дня "Барселона" в Ла Лиге проиграла только раз - в Мадриде "Реалу" (1:3). И вот сегодня достижение "Сливочных" повторила маленькая "Альмерия".
Яркая контратака в первом тайме, а также надежная оборона принесли ей три очка. В то же время "Барсе" критично не хватило свежести и идей - кажется, ее очень сильно вымотал "МЮ" в Лиге Европы.
23-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"
"Альмерия" - "Барселона" - 1:0
Гол: Туре, 24
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